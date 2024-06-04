К концу 2024 года число погибших и раненых украинцев будет больше, чем у Украины сейчас солдат, предположил 2 июня британский аналитик Александр Меркурис. Отмечая в интервью YouTube-каналу Duran ужасающие потери украинской армии, Меркурис указал на тот факт, что численность украинских бригад уже в два раза меньше положенной и киевскому командованию приходится отправлять людей на фронт после всего нескольких дней подготовки. Аналитик также предположил, что вслед за молодыми Киев отправит в бой шестидесятилетних. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 831-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ, Донбасс

Запад решил окончательно превратить украинцев в пушечное мясо. Об этом, как отметил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, сигнализирует заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о подготовке на польской территории подразделений из украинцев.

«Украинцы — очень хорошее пушечное мясо, качественное. Не имеет значения, чтобы что-то еще работало на Украине», — сказал он в своем видеоблоге.

Тем временем непосредственно в зоне СВО в зоне ответственности группировки войск «Центр» экипаж вертолета Ка-52М уничтожил замаскированную технику и живую силу противника.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892983" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Удар наносился ракетами С-8 и «Вихрь», соответствующие видеокадры опубликованы 3 июня Минобороны.

А танкисты приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечили прорыв хорошо укреплённого рубежа ВСУ на южнодонецком направлении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892983" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Данный рубеж обороны противник укреплял с 2014 года и считал его неприступным, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.