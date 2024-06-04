Аналитик Меркурис: ВСУ останутся без военных к концу года — 831-й день СВО
К концу 2024 года число погибших и раненых украинцев будет больше, чем у Украины сейчас солдат, предположил 2 июня британский аналитик Александр Меркурис. Отмечая в интервью YouTube-каналу Duran ужасающие потери украинской армии, Меркурис указал на тот факт, что численность украинских бригад уже в два раза меньше положенной и киевскому командованию приходится отправлять людей на фронт после всего нескольких дней подготовки. Аналитик также предположил, что вслед за молодыми Киев отправит в бой шестидесятилетних. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 831-й день специальной военной операции (СВО).
Запад решил окончательно превратить украинцев в пушечное мясо. Об этом, как отметил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, сигнализирует заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о подготовке на польской территории подразделений из украинцев.
«Украинцы — очень хорошее пушечное мясо, качественное. Не имеет значения, чтобы что-то еще работало на Украине», — сказал он в своем видеоблоге.
Тем временем непосредственно в зоне СВО в зоне ответственности группировки войск «Центр» экипаж вертолета Ка-52М уничтожил замаскированную технику и живую силу противника.
Удар наносился ракетами С-8 и «Вихрь», соответствующие видеокадры опубликованы 3 июня Минобороны.
А танкисты приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечили прорыв хорошо укреплённого рубежа ВСУ на южнодонецком направлении.
Данный рубеж обороны противник укреплял с 2014 года и считал его неприступным, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.