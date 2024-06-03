Москва, 3 июня, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Дождь, местами гроза и град, облачная с прояснениями погода ожидают 3 июня жителей Москвы. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

ИА REGNUM Гроза в Москве

Днём в Москве синоптики обещают тёплую погоду, температура воздуха составит +23…+28 градусов. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза с градом. Ветер будет дуть преимущественно юго-западный, его скорость достигнет 6–11 м/сек, при грозе возможны порывы до 15 м/сек.

Ночью температура воздуха понизится до +14…+16 градусов, кратковременный дождь и гроза возможны и в ночное время.

Атмосферное давление в течение суток составит 741 мм ртутного столба.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жителей Москвы призвали быть внимательными и осторожными в связи с тем, что 2 июня в городе местами ожидается ливень, град, гроза и ветер скоростью до 17 м/с. Град и сильный ветер синоптики обещали москвичам и 1 июня. ГУ МЧС по Москве рекомендовало водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных манёвров, парковать автомобиль вдали от деревьев.

30 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве 30-градусная жара в начале следующей недели сменится на комфортную летнюю погоду с температурой воздуха от +22 до +27 градусов.