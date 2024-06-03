Белгород, 3 июня, 2024, 07:03 — ИА Регнум. В ночь со 2 на 3 июня в Белгородской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 июня Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что над территорией Белгородской области силы ПВО сбили пять украинских БПЛА. После этого губернатор региона Вячеслав Гладков написал, что в селе Вознесеновка российские военные обезвредили несколько воздушных целей.

Вместе с тем на населённый пункт упали суббоеприпасы ВСУ, которые затем разорвались. В результате нападения пострадали три мирных жителя.

Кроме того, в ходе атаки получили повреждения шесть частных домов. У них выбило окна, посекло осколками фасады, кровли и заборы.

Ещё одним населённым пунктом, который попытались атаковать украинские военные, стало село Муром, где взрывом разбило окна в здании коммерческой точки и оказались повреждены два дома.