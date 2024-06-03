Пекин, 3 июня, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Двух сотрудников центральных государственных органов КНР удалось завербовать британской спецслужбе МИ-6. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба министерства государственной безопасности Китая.

NEIL HALL/EPA/ТАСС

«Проведя тщательное расследование, органы государственной безопасности раскрыли крупное дело о шпионаже, британская спецслужба MI6 завербовала супружескую пару Ван и Чжоу, которые были сотрудниками центральных государственных органов КНР», — уточняется в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте министерства в соцсети WeChat.

Как указано в материалах расследования, мужчина по фамилии Ван в 2015 году подал заявку на программу обучения по обмену в Великобритании. После его прибытия в Великобританию, спецслужба МИ-6 устраивала для мужчины званные обеды, пытаясь выяснить его слабые стороны и увлечения.

Позднее Ван за вознаграждение начал предоставлять «консультационные услуги» британской стороне, а потом агенты МИ-6 прямо предложили ему оказывать услуги британскому правительству, и мужчина согласился. МИ-6 организовала для новоиспечённого агента специальную шпионскую подготовку, а после обучения его направили обратно в КНР для сбора «важных данных». Впоследствии МИ-6 также завербовала его супругу по фамилии Чжоу.

Органы госбезопасности в условиях секретности провели тщательное расследование и собрали веские доказательства работы супругов на британские спецслужбы. Отмечается, что уже приняты меры противодействия попытке подрыва госбезопасности Китая. Расследование по делу о шпионаже продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что британские власти поручили национальной службе контрразведки МИ-5 уделить первостепенное внимание не противодействию терроризму, а борьбе с разведчиками из Ирана, Китая и России. По оценкам одного из источников, только в посольстве КНР в Лондоне якобы действуют до 20 шпионов, а число гражданских лиц, которых завербовали китайские спецслужбы в Британии, может исчисляться сотнями тысяч.

В ноябре 2022 года глава МИ-5 Кен Маккаллум утверждал, что из 600 российских дипломатов, высланных из Европы, 400 якобы являются «шпионами». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, призвала его назвать число шпионов, которые работают под британским дипломатическим прикрытием по всему миру и в России в частности.