Белград, 3 июня, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) одержала победу на выборах в 85 из 89 муниципалитетов страны, заявил премьер-министр республики и председатель СПП Милош Вучевич. Об этом сообщило информационное агентство SRNA.

(сс) Gmihail Флаг Сербии в Белграде

2 июня в Сербии состоялись выборы глав администраций и депутатов муниципальных представительных органов. При этом избирком республики должен объявить предварительные результаты до 20:00 (21:00 мск) 3 июня.

Вучевич также уточнил, что коалиция проиграла в Бачка-Тополе, Сенте и Каниже. Он назвал полученный в этих городах результат естественным из-за специфики этнического состава. Во всех трёх населённых пунктах большинство жителей составляют венгры, а не сербы.

Премьер-министр также обратился к правоохранительным органам с просьбой расследовать попытки нападения на колл-центр правящей партии.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в Народную скупщину (парламент) и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики, в результате победу одержала правящая коалиция вокруг правящей партии СПП.

На следующий день в стране начались протестные акции, среди участников которой были представители прозападной коалиции «Сербия против насилия». Демонстранты устроили беспорядки. Они пытались штурмом взять администрацию Белграда и совершали нападения на государственных деятелей. Полиция разогнала участников протестов.

25 декабря бывший премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Россия предупреждала сербские власти об угрозе возможных беспорядков. Она добавила, что Белград располагал соответствующими данными, предоставленными российскими спецслужбами.