Лондон, 3 июня, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России способны за две недели уничтожить британские танковые войска в случае прямого военного конфликта. Такое заявление сделал 2 июня экс-офицер Королевского танкового полка Стюарт Кроуфорд, сообщает The Telegraph.

SGT. Brian Gavin, USA Танк Challenger

Бывший британский офицер пояснил, что в случае обширного военного конфликта с Россией танковые войска Британии были бы уничтожены максимум за две недели. При этом Кроуфорд назвал количество танков у Великобритании «позорно немногочисленным».

Кроуфорд уточнил, что к 2030 году на вооружение британской армии поступит 148 новых британских танков Challenger 3.

«В настоящее время мы планируем закупить только 148 этих танков, что постыдно мало, если вспомнить, что не так давно в составе Королевского бронетанкового корпуса Британской армии было около 900 основных боевых танков», — указал экс-военнослужащий Британии.

Кроуфорд добавил, что из-за сокращения Вооружённых сил Британию перестали рассматривать как «военную державу первого уровня».

Ранее ИА Регнум сообщало, что член палаты общин парламента Великобритании Джон Хили признал слабость британских войск и их неспособность противостоять армии России. Хили отметил малочисленность британской армии и добавил, что оборона страны сейчас происходит на территории Украины.

Британское издание The Times писало, что глава штаба обороны британской армии Тони Радакин активно помогал киевским властям в разработке планов атак на российский Черноморский флот в Крыму. Отмечалось, что Радакин также принимал активное участие в координации поддержки Украины со стороны других высокопоставленных руководителей НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Британия помогает Киеву, в том числе людьми и разведданными, поэтому фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине.