Мехико, 3 июня, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Кандидат от правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум лидирует на президентских выборах, согласно данным экзитполов. Об этом 2 июня заявил лидер движения Марио Дельгадо, выступая в избирательном штабе партии.

Matias Delacroix/AP/TASS Клаудия Шейнбаум

«Нам повезло жить в звёздный момент истории нашей страны, а также нашей Латинской Америки и мира. Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в нашей истории!» — объявил Дельгадо. Эту же фразу политик написал на своей странице в соцсети Х.

Дельгадо уточнил, что, по данным экзитполов, у Шейнбаум преимущество два к одному перед кандидатом партий PRI и PAN.

Всеобщие выборы проходят в Мексике 2 июня. Граждане страны выбирали президента, а также 500 депутатов нижней палаты Конгресса и 128 сенаторов. Кроме того, в регионах определяли восемь губернаторов и мэра столицы страны, Мехико. В стране открыто более 170 тыс. избирательных участков.

На пост президента страны баллотируются три кандидата. Клаудия Шейнбаум выступает от коалиции «Продолжим вместе творить историю» и является преемницей действующего главы Мексики. Её конкуренты — сенатор Сочитль Гальвес от альянса правых «Сила и сердце за Мексику» и Хорхе Альварес Майнес от партии «Гражданское движение».

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес в штате Герреро Хосе Альфредо Кабреру Баррьентоса застрелили во время митинга предвыборной кампании правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику».

За время избирательной кампании в штате Герреро было убито пять кандидатов на должность мэров городов и один кандидат в депутаты, а члены их семей подвергались нападениям.