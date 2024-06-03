Харьков, Украина, 3 июня, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в ночь на 3 июня в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в ночь на 3 июня объявлялась в четырёх областях на востоке Украины: Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской.

В Харькове, по данным украинских СМИ, прогремели как минимум две серии взрывов. О возможных последствиях взрывов для инфраструктуры украинская пресса не сообщила. Официальные власти Украины ситуацию не комментировали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, 808 как уточнил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, Вооружённые силы России наносят в регионе удары исключительно по объектам, превращённым из гражданских в военные и требующим демилитаризации.

Ганчев у́также назвал заявления киевских властей о якобы уничтожении российскими военными критической инфраструктуры и гражданских объектов «политической демагогией, частью украинской пропаганды», призванной убедить жителей Украины в том, что Россия якобы воюет именно с ними.

1 июня Ганчев рассказал, что украинские силовые структуры вывозят из Харькова и некоторых других населённых пунктов Харьковской области архивы и личные дела сотрудников. Он уточнил, что город также покинули многие представители украинских властей.

Украинское издание «Общественное» 30 мая сообщило о взрыве в Харькове. Какие-либо подробности произошедшего не уточнялись. Мэр йгорода Игорь Терехов заявил, что в одном из районов Харькова получил повреждения объект критической инфраструктуры, но уточнять, какой именно объект пострадал, глава города не стал.