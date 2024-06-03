Вашингтон, 3 июня, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Так называемые «суперсвиньи» из Канады могут в скором времени появиться в большом количестве на территории США, сообщил 2 июня портал Business Insider (BI).

jackmac34 Кабан

Речь идёт о одичавших животных, ставших результатом скрещивания домашних свиней и евразийских диких кабанов. Их завезли в Канаду в 1980-х и представили как новый вид для производства свинины.

В статье отмечается, что приход этих парнокопытных в США грозит ущербом в миллионы долларов. В наибольшей опасности находятся четыре штата: Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота.

Авторы публикации пояснили, что суперсвиньи неприхотливы в еде и могут охотиться на местные виды животных, включая лягушек, саламандр и даже белохвостых оленей. Они также едят яйца гнездящихся на земле птиц.

Помимо этого, суперсвиньи способны уничтожать сельскохозяйственные культуры, поедая их или разрывая землю, чтобы съесть корни растений и личинки насекомых. Ещё одной угрозой, исходящей от этого вида свиней, является перенос ими опасных заболеваний.

Министерство сельского хозяйства США сообщает: указанные парнокопытные уже наносят ущерб американскому сельскому хозяйству. По оценкам ведомства, речь идёт о $2,5 млрд в год.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года власти американского штата Флорида проинформировали о нашествии гигантских африканских наземных улиток на побережье Мексиканского залива. Их появление создало угрозу для огромного количества растений и деревьев. Кроме того, этот вид моллюсков создал риск распространения редкого типа менингита среди людей.

В октябре 2023 года стало известно, что в американском штате Северной Каролине обнаружили ампулярий (вид улиток), опасных для людей. Они начали осваивать в США новую территорию. В страну этих моллюсков завезли из Южной Америки.

В декабре в газете The New York Times вышла статья о том, что учёные обеспокоились стремительным ростом популяции золотых рыбок в водоёмах Канады. Исследователи сочли, что это опасно сломом местной экосистемы. Этот вид рыб поедает водоросли, которые служат местом размножения для многих микроорганизмов, а также способствует вредному цветению водорослей, мешающему существованию других видов животных.