Прага, 3 июня, 2024, 02:58 — ИА Регнум. От удара молнии 18 человек, включая девятерых детей, пострадали в чешском городе Либерец. Об этом 2 июня сообщил пресс-секретарь больницы Либереца Вацлав Ржичарж, его слова приводит информационное агентство ČTK.

U.S. Air Force photo by Edward Aspera Jr Молния

Уточняется, что инцидент произошёл в районе Вратиславице города Либерец во время неожиданно разразившейся грозы. Молния ударила в дерево в дворцовом парке во время детского праздника. Всего пострадали 18 человек, из них девять детей в возрасте от двух до 16 лет. В больницу Либерец поступило восемь детей и семь взрослых, в больницу соседнего города Яблонец-над-Нисоу — два человека. Одного ребёнка в качестве меры предосторожности доставили на вертолёте в одну из больниц Праги.

Отмечается, что нескольких пострадавших медикам пришлось реанимировать на месте происшествия, но полученные ими травмы в основном лёгкие. Как пояснил представитель скорой помощи Михаэл Георгиев, медики приняли решение о госпитализации всех пострадавших, исходя из опасений, что люди могли получить ожоги либо у них могут возникнуть серьёзные перебои сердечного ритма.

Ранее ИА Регнум сообщало, что при ударе молнии в городе Либерец на севере Чехии пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей.

31 мая пожилой житель Балашихи погиб от удара молнии, когда шёл по улице с зонтом во время грозы. В СК РФ сообщали, что прохожие обнаружили тело 63-летнего мужчины на шоссе Энтузиастов с ожогами и электрометками. Молния ударила в зонт, и мужчина скончался на месте.

10 февраля от удара молнии скончался 35-летний футболист индонезийского клуба «Персикас Субанг» Септиан Рахарджа. По информации источника, трагедия произошла днём 10 февраля на стадионе «Силиванги». После удара молнии пострадавшего доставили в городскую больницу, где он скончался от полученных травм.

В июне 2023 года молния убила 16-летнего подростка в Новосибирской области. Он спрятался от дождя под деревом во время грозы в лесном массиве с 13-летним приятелем, который также пострадал от электрического разряда, но выжил. Его госпитализировали.