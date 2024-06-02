Балашиха, Московская область, 3 июня, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Следователь в Балашихе задержал 17-летнего юношу по подозрению в покушении на двойное убийство, сообщили 2 июня в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«В Балашихе задержан подозреваемый в покушении на двойное убийство. Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области задержан 17-летний подозреваемый в покушении на убийство двух человек (часть 3, статья 30, пункт «а», часть 2, статья 105 УК РФ)», — уточнило ведомственное подразделение в своём Telegram-канале.

По данным следствия, 2 июня в подъезде дома в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе юноша на почве ревности нанёс резаные раны 18-летней девушке и 25-летнему мужчине. Удары подозреваемый совершал ножом по типу мачете.

Как отмечается в сообщении, по не зависящим от молодого человека обстоятельствам он не смог реализовать свой преступный умысел, направленный на убийство этих людей. С ним проводится следственная работа.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая в московском районе Гольяново вооружённый складным ножом мужчина 1976 года рождения напал на 22-летнюю женщину возле торгового центра. Он подошёл к ней сзади и ударил её этим предметом в область шеи, а после скрылся с места. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, а нападавшего нашли и задержали.

В Екатеринбурге в людном месте рядом с парковкой молодой человек смертельно ранил ножом девушку. Сначала он помешал девушке пройти, и она толкнула его. После этого молодой человек ударил её в лицо, выхватил нож и нанёс сильный удар в грудь. Девушка упала на асфальт и скончалась до приезда скорой. Нападавший сдался полицейским.