Токио, 3 июня, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано сейсмологами в районе японской префектуры Исикава Об этом 3 июня сообщило метеорологическое управление Японии.

Землетрясение

Изначально речь шла о районе префектур Тояма и Исикава, которые граничат друг с другом, затем метеорологическое управление скорректировало информацию. Эпицентр землетрясения располагался в районе полуострова Ното, в 39 км от населённого пункта Анамидзу (проживает около 18 тыс. человек).

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в 21:31 по всемирному координированному времени (00:31 мск 3 июня), затем за 23 минуты произошло несколько афтершоков магнитудой от 3,2 до 4,8.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Угроза цунами не объявлялась. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. На АЭС, расположенных в районе землетрясения, никаких внештатных ситуаций не произошло.

Ранее ИА Регнум сообщало, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Китая в Тибетском автономном районе. Эпицентр землетрясения находился в районе города Нагчу (проживает более полумиллиона человек), информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

27 мая на Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки зафиксировали на территории Елизовского района на глубине около 121 км.