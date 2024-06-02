Берлин, 3 июня, 2024, 01:50 — ИА Регнум. ВСУ, вероятно, начнут использовать переданные Берлином зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для ударов по российским самолётам, находящимся в небе над территорией России. Об этом заявил глава спецштаба по вопросам Украины при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Он отметил, что речь идёт о полётах не только над территорией России, но и в районе Харькова.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией», — сказал глава спецштаба в эфире телеканала ARD.

Генерал утверждает, что такая возможность предусматривается международным правом. Фройдинг выразил уверенность, что ВСУ будут соблюдать это законодательство.

Вместе с тем он не стал уточнять, обстреливали ли уже российскую территорию из переданного Киеву немецкого оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь предложил разрешить Киеву наносить удары западным оружием по целям в России. По его утверждению, такие меры необходимы на фоне наступления российских военных под Харьковом.

28 мая газета Politico написала, что Германия и Италия выступили против нанесения ударов западным оружием по целям в России. При этом уже 29 мая в газете вышла статья обозревателя Ганса фон дер Бурхарда, который со ссылкой на осведомлённый источник отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы выступает за снятие ограничений для Украины в рамках использования ею оружия, которое она получила от Запада.

В публикации также привели заявление пресс-секретаря Шольца Штеффена Хебестрайта, который отметил, что не может раскрыть подробности договоренностей Берлина и Киева отностительно немецкого оружия.

30 мая министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Германия передала Украине четверть своих ЗРК Patriot. Он напомнил, что в середине апреля Берлин отправил Киеву третью по счёту установку этой системы.