Ханты-Мансийск, 3 июня, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Информацию о гибели кошки во время перелёта на борту самолета авиакомпании Utair проверит Сургутская транспортная прокуратура. Об этом 2 июня сообщила Уральская транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.

Gleb Osokin - Russian AviaPhoto Team Самолёт авиакомпании UTair

«Мониторинговыми мероприятиями выявлена публикация о гибели кошечки на борту воздушного судна авиакомпании Utair. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — уточняется в сообщении прокуратуры.

Информация о гибели кошки, которую хозяева перевозили в салоне самолёта, летевшего из Москвы в Анталью, появилась в ряде СМИ. Утверждалось, что в самолёте плохо работали кондиционеры, и животное могло погибнуть от жары. По словам хозяев кошки, бортпроводники якобы не разрешили расположить переноску в проветриваемом участке салона и достать из неё животное. При этом после посадки самолёта сотрудники аэропорта якобы забрали мёртвое животное у владельцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что запрет на высадку из поездов животных без хозяев распространится на пригородные электрички.

Решения по внесению изменений в документы, связанные с перевозкой животных, были приняты после инцидента с выброшенным из поезда и впоследствии погибшим котом Твиксом, которого проводница поезда Екатеринбург — Москва 11 января выгнала из вагона в Кирове в 30-градусный мороз. Хозяин, который перевозил кота, спохватился о питомце только через 10 часов.

При этом по делу о гибели кота возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей жестокое обращение с животными, без указания фигурантов.