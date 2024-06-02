Вашингтон, 3 июня, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Экс-президента США Дональда Трампа Республиканская партия выдвинет своим кандидатом на пост главы государства вне зависимости от приговора, который вынесет ему суд в Нью-Йорке. Такое заявление сделала 2 июня сопредседатель национального комитета партии и невестка экс-президента Лара Трамп в интервью телеканалу CNN.

ИА Регнум Трамп в зале суда

«Мы готовы ко всему. Мы номинируем Дональда Трампа от Республиканской партии. В конечном счёте именно это имеет значение», — уточнила Лара Трамп, указав, что конечный вердикт вынесут избиратели в день голосования.

При этом Лара Трамп допустила изменения в программе предстоящей конвенции республиканцев, которая начнется 15 июля, после оглашения приговора Трампу судьей Хуаном Мерчаном в Нью-Йорке 11 июля. В частности, изменения могут коснуться места и времени номинирования кандидата от республиканцев.

По словам Лары Трамп, абсолютно неважно, где пройдёт мероприятие, на котором огласят кандидатуру. Будет ли это в Трамп-тауэре на Манхэттене или во Флориде, в поместье Трампа Мар-а-Лаго, изменения коснутся только места проведения конвенции, но не кандидатуры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп пояснил, что он готов к тюремному сроку, в случае если судья примет такое решение по делу о фальсификации деловой документации.

30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу по делу о подлоге финансовой документации в его собственной компании Trump Organization с целью выплаты $130 тыс. бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Политик имеет право обжаловать решение, при этом он не лишается права на участие в выборах президента. Приговор по делу огласят 11 июля, максимальный срок, который может грозить Трампу по совокупности обвинений, составляет 136 лет лишения свободы.

Сам Трамп назвал себя политзаключённым, но отметил, что никогда не сдастся. Он добавил, что оспорит обвинительный приговор. Политик также напомнил, что его предвыборный штаб предлагает всем желающим помочь ему в победе на выборах, сделав денежные пожертвования.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в США фактически идёт устранение политических соперников.