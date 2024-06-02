Нальчик, 2 июня, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Мужчина и двое детей погибли, ещё два человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нальчике. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба МВД Кабардино-Балкарии (КБР).

Официальный канал МВД по КБР

Авария произошла между 19:00 мск и 19:30 мск 2 июня на улице Канукоева в Нальчике. По предварительным данным, водитель иномарки допустил наезд на мужчину и двоих детей, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сбив пешеходов, водитель продолжил движение и столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ-2107». Водитель «ВАЗ» и пассажирка иномарки госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа УМВД России «Нальчик». Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

На место происшествия выехал прокурор Нальчика для координации работы правоохранительных органов. По факту ДТП следственным отделом по Нальчику СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пятеро подростков в селе Байкит в Красноярском крае угнали автомобиль «Волга», принадлежащий отцу одного из них, и разбились. Двое несовершеннолетних погибли на месте, двое получили тяжёлые травмы, их госпитализировали. Один из подростков получил небольшие травмы.

12 мая стало известно о падении в реку автомобиля с пятью подростками. Они катались с нарушениями ПДД ночью в посёлке Рощино, их заметил полицейский патруль и начал преследовать. Машина с подростками упала в воду возле моста. Оказалось, что в автомобиле были подростки в возрасте от 14 до 16 лет, двое погибли.