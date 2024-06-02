Москва, 3 июня, 2024, 00:00 — ИА Регнум. Предложение запретить в России ношение никаба (ткани или вуали, закрывающей лицо) вызвало дискуссию о допустимости и целесообразности подобного шага, написал автор портала Ислам Ньюс Айдар Бариев.

Paul Keller

Он напомнил, что никаб не является «исламской одеждой», потому никак не регулируется юридическими нормами ислама. Речь идёт об одежде, которую носили некоторые южные племена доисламских времён.

Бариев подчеркнул, что дискуссия вокруг ношения никаба является обычным явлением в исламских странах. В ряде этих государств никаб запрещают.

Автор статьи также напомнил, что согласно требованиям ислама женщина может оставлять открытыми лицо и кисти рук, и вид одежды при этом не имеет какого-либо религиозного значения. В связи с этим в разных странах мусульманки носят разную форму одежды.

Бариев отметил, что глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев, который недавно выдвинул предложение о запрете в России ношения никаба, объяснил свою инициативу тем, что эта мера связана с необходимостью идентифицировать личность граждан и продиктована мерами безопасности. В публикации указано, что Фадеев не начал форсировать события, а предложил обсудить этот вопрос с мусульманскими деятелями.

Вместо дискуссии, по словам Бариева, ряд представителей ислама решили вступить в конфронтацию. Так, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов пригрозил Фадееву расколом общества и потерей Россией союзников в исламском мире.

Кроме того, указал эксперт, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин также сделал жесткое заявление в адрес инициаторов законопроекта о запрете никаба. При этом он признал, что никаб не является обязательным предписанием.

По мнению Бариева, столь жёсткий отказ вести диалог с СПЧ привёл к тому, что некоторые депутаты начали спешно вносить законопроекты, в которых понятия никаба и хиджаба перемешиваются.

Вместе с тем другие представители исламской веры высказывали другое мнение о никабе. Так, муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что полностью закрывают лицо только в арабских странах. Помимо этого, он выразил мнение, что сейчас никаб пропагандируют представители ваххабистского, радикального течения.

Бариев также уточнил, что в предложении Фадеева о запрете никаба говорилось об одежде, которая закрывает лицо. Вместо этого в Госдуму поступил законопроект, который предлагает вместе с никабом запретить и ношение любой «религиозной одежды» в образовательных учреждениях.

Автор Ислам Ньюс считает, что отсутствие чёткого определения может приводить к постоянным конфликтам. Он выразил уверенность, что дискуссия с Фадеевым могла бы решить вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая муфтий Волгоградской области Бата Кифах заявил, что Коран не предписывает женщинам закрывать лицо. Он назвал ношение никабов пришлой традицией. Муфтий пояснил, что женщины должны носить хиджаб, то есть покрывать голову, но оставлять открытым лицо. По его мнению, прячут лицо, как правило, сторонники радикальных взглядов.

1 июня исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев представил различные точки зрения среди представителей мусульманской общины по поводу возможного запрета ношения никабов в РФ.

Он привёл вышеописанные мнения Самигуллина, Межиева и Баты Кифаха по указанному вопросу. Силантьев также представил высказывание главы мусульман Северного Кавказа муфтия Исмаила Бердиева, который выступил против никабов.