Сингапур, 2 июня, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Украина признаёт и Израиль и Палестину и намерена способствовать завершению конфликта между ними. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский на конференции «Диалог — Шангри Ла» в Сингапуре, выступление транслировал YouTube-канал его офиса.

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«Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает всё, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали», — отметил украинский глава.

При этом глава киевского режима уточнил, что Украина признаёт также право Израиля на самооборону, но напомнил о гуманитарном кризисе, который начался в секторе Газа, когда Израиль был на территории анклава. Украинский глава призвал не смешивать два периода и уважать международное право.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Израиля заявили в октябре 2023 года главе киевского режима Зеленскому, что его «визит солидарности» в Тель-Авив неуместен. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в страны Ближнего Востока с целью урегулирования палестино-израильского конфликта. Зеленский захотел присоединиться к американскому коллеге, однако израильская сторона отказала главе киевского режима.

Глава киевского режима в октябре в интервью французскому телеканалу France 2 выразил обеспокоенность возможностью снижения внимания к конфликту на Украине со стороны Запада после атак палестинского движения ХАМАС на Израиль. Зеленский подчеркнул, как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 октября в разговоре с журналистами в Бишкеке заявил, что наглая позиция украинцев всё меньше нравится странам коллективного Запада.По его словам, Зеленскому скоро придётся ответить, куда и на что расходуются выделенные западными странами средства.