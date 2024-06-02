Санкт-Петербург, 2 июня, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Советская и российская актриса театра, кино и телевидения Агния Елекоева скончалась на 95-м году жизни. Об этом 2 июня сообщил портал «Кино-Театр. ру».

Кадр из фильма «Овод» Актриса Агния Елекоева

Причины смерти артистки не сообщаются.

Агния Елекоева родилась 6 ноября 1929 года, в 1951 году окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. Её первый дебют в мире кино состоялся в 1953 году, она сыграла в фильме «Весна в Москве». Затем последовали актёрские работы в фильмах «Ищу человека», «Овод», «Два билета на дневной сеанс», «Вдали от родины», «Дневник директора школы».

В сезоне 1951/1952 годов Елекоева работала в труппе Ярославского театра имени Волкова. Начиная с 1952 года поступила на работу в Ленинградский театр имени Ленсовета, где и служила до 1985 года. В театре актриса сыграла в спектаклях «Ревизор» Гоголя, «Без вины виноватые» Островского, «Незабываемый 1919-й», «Вей, ветерок!», «Сокровище Валидуба», «Макар Дубрава» и других.

В 1990 году Елекоева снялась в многосерийном детективе «Адвокат», после чего эмигрировала в США.

В 2019 году актриса вернулась в Россию, здесь она жила все последние годы.

Дата и место прощания с актрисой пока не сообщаются.