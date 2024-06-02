Берлин, 2 июня, 2024, 21:45 — ИА Регнум. В Германии скончался полицейский, получивший тяжёлое ранение при нападении с ножом в городе Мангейм. Об этом 2 июня говорится в совместном заявлении прокуратуры Карлсруэ, полицейского управления Мангейма и земельного ведомства по уголовным делам.

Gil Megidish

Инцидент произошёл 31 мая. Полицейский пытался обезвредить мужчину, который напал с ножом на активиста и блогера Михаэля Штюрценбергера.

Штюрценбергер известен в Германии своей критикой ислама. Ранее он собрал десятки тысяч подписей против строительства мечети в Мангейме, а также привлекался к ответственности за разжигание ненависти.

Как передавало ИА Регнум, нападавший также атаковал прохожего, вмешавшегося в драку. Сотрудники правопорядка открыли по злоумышленнику огонь, его застрелили на месте.

Представители служб безопасности уточнили, что полицейский получил смертельное ранение, а активисту предстоит операция.