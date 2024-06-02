Лиссабон, 2 июня, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё один пострадал в результате столкновения двух самолётов на авиашоу в Португалии. Об этом сообщил телеканал CNN Portugal.

кадр из видео

«Два самолёта из команды воздушной акробатики Yakstars столкнулись в полете на авиафестивале Beja Air Show. Сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из самолётов упал, а второй удалось удержать в воздухе и безопасно приземлить. Из-за происшествия мероприятие отменили.

Как указывает телеканал, в команду Yakstars входят португальские и испанские пилоты, которые летают на «Як-52».

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Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года истребитель МиГ-23 потерпел крушение во время демонстрационного полёта на авиашоу в американском штате Мичиган. В момент выполнения в воздухе одного из манёвров самолёт стал терять высоту и в итоге врезался в автостоянку перед жилым домом. Пилоты успели катапультироваться, их обнаружили и госпитализировали. Кроме пилотов, больше никто не пострадал, однако авиашоу после происшествия было остановлено.