Белгород, 2 июня, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Три мирных жителя пострадали в селе Вознесеновка в Белгородской области в ходе атаки ВСУ, сообщил вечером 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Над селом Вознесеновка нашей системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали 3 мирных жителя», — написал он.

Гладков уточнил, что женщина получила слепое ранение в живот, её состояние медики оценили как тяжёлое. Другая пострадавшая получила ушибленную рану ноги, мужчину ранило осколком в предплечье. Всех пострадавших экстренно доставили в больницу в Белгороде. Двух легкораненых после оказания помощи отпустили домой, они будут лечиться амбулаторно.

В ходе атаки также получили повреждения шесть частных домов, у них выбило окна, посекло осколками фасады, кровли и заборы. Кроме того, ВСУ насели удар по селу Муром, там никто не пострадал, в двух домах выбило окна, посекло фасады и заборы. В селе также взрывом разбило окна в здании коммерческой точки.

Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны сообщило, что с 16:50 до 17:50 мск 2 июня российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников ВСУ над Белгородской областью. В период с 16:05 до 16:20 мск они перехватили противокорабельную ракету «Нептун» и три украинских БПЛА над регионом.

2 июня в результате детонации украинского боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. Также от атаки пострадали глава Мехиловского сельского поселения Андрей Веденин и Шляховского сельпо Игорь Шевляков.