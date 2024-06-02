Москва, 2 июня, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Сергей Игнашевич объявил, что уходит с поста главного тренера калининградского футбольного клуба «Балтика».

Кирилл Венедиктов Сергей Игнашевич

«Я покидаю клуб. Мой цикл в «Балтике» закончен», — сказал он журналистам после Суперфинала Кубка России с «Зенитом» в Москве на стадионе «Лужники».

Игнашевич поблагодарил команду, клуб и болельщиков, а также пожелал всего наилучшего «Балтике». Причину ухода он не назвал, а также не сообщил о дальнейших планах.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня «Балтика» уступила петербургскому «Зениту» со счётом 1:2 в суперфинале Кубка России по футболу.

Игнашевич стал главным тренером «Балтики» в октябре 2021 года. Он вывел команду в Российскую премьер-лигу в сезоне 2022/23. В 2023 году его признали лучшим тренером сезона Первой лиги. В сезоне 2023/2024 команда заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу.

До прихода в «Балтику» Игнашевич был старшим тренером московского «Торпедо» и входил в тренерский штаб молодёжного состава ЦСКА.

В качестве игрока он выступал за сборную России, ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов» и «Спартак-Орехово», стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.