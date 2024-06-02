Париж, 2 июня, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Министр культуры Франции Рашида Дати обратилась в министерство юстиции с призывом ввести уголовное наказание за протестные акции, участники которых «атакуют» картины и другие произведения искусства, сообщила 2 июня газета Le Figaro.

Alexis Sciard /Keystone Press Agency /Global Look Press

«Эта порча искусства преступниками не может быть ничем оправдана. Этому нужно положить конец», — заявила глава ведомства журналистам.

Дати призвала адаптировать законодательство под действия, которые она считает новым видом преступности. Министр заявила, что вандалы, оскверняющие произведения культуры, нападают на самую благородную составляющую единства Франции — на культуру.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня экоактивистка, призывающая к борьбе с изменением климата, заклеила картину «Маки» художника-импрессиониста Клода Моне плакатом в красных тонах. Она также приклеила руку к стене и кричала, что мир к 2100 году будет похож на пустыню Сахара, а не на то, что изображено на картине.

В феврале в Лионском музее изобразительных искусств две экоактивистки также выбрали для своей акции вандализма картину Моне. Они залили супом полотно «Весна». Целью акции также было стремление заявить, что миру якобы грозит экологическая катастрофа.

В январе вандалы из экологического движения облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») в Лувре в Париже. Они объяснили свой поступок стремлением продвигать право на здоровое и устойчивое питание.