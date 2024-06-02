Москва, 2 июня, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Мошенники вымогают деньги у знакомых актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла 30 мая. Об этом сообщил в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) её представитель.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам представителя, друзьям и коллегам Заворотнюк начали приходить сообщения якобы от членов семьи актрисы с просьбой поддержать их финансово.

Отмечается, что муж Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв никогда не делал и не сделает ничего подобного. Он даже не зарегистрирован ни в одной соцсети.

«Пожалуйста, будьте бдительны! Не переводите никому денежные средства в помощь семье», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая. Ей было 53 года. Актриса пять лет боролась с серьёзной опухолью головного мозга, глиобластомой. Её состояние, как сообщалось, ухудшилось в последние две недели.

В конце лета 2019 года Заворотнюк перестала появляться на публике и прекратила актёрскую карьеру. Наибольшую популярность ей принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня» (2004–2008 гг). Среди её работ в кино выделяют фильмы «Страсти по Бумбарашу» (2002 год), «Код апокалипсиса» (2007 год), «Шекспиру и не снилось» (2007 год) и сериал «Аманда О» (2010 год). Актриса также была ведущей программ «Танцы со звёздами» и «Танцы на льду».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892939" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Церемония прощания с Заворотнюк состоялась 1 июня в Покровском монастыре. Проститься с ней пришли сотни человек. У монастыря выстроились многометровые очереди её поклонников.

Проститься с Заворотнюк приехали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, актёр Геннадий Хазанов, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух, певец Григорий Лепс и исполнительница Лолита Милявская.

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.