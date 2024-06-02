Москва, 2 июня, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Российский боец, заместитель командира батальона «Кубань Z» с позывным Адлер рассказал о том, как избежал атаки целого «роя» украинских дронов. Интервью с бойцом 2 июня опубликовало Министерство обороны России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Адлеру удалось обмануть операторов украинских дронов во время эвакуации тел погибших. Одно из них находилось практически у позиций ВСУ. Когда Адлер до него добрался, сверху каким-то образом вдруг налетел «рой» беспилотников. Тогда боец решил лечь рядом с погибшим.

«Притворился мертвым. Где-то так около часа пролежал. Потом, не знаю, почему, каким чудом, но «птички» не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», — рассказал военный.

После этого подключились российские миномёты, а военные помогли эвакуировать всех.

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Боец также поделился своими впечатлениями от участия в Параде Победы в 2024 году. Он рассказал, что находился в окопах под Пятихатками, когда узнал, что его отправляют на парад. По словам военного, ощущения были непередаваемые. Боец отметил, что иногда детские мечты сбываются. Военный заявил также, что не представляет, как люди в Великую Отечественную войну уходили на фронт и раз, пару раз в год получали письма от родных.

Как сообщало ИА Регнум, в марте военнослужащий ВС России в одиночку отправился к окопу украинской разведки на границе под Белгородской областью. Боец во весть рост, не сгибаясь и не прижимаясь к земле, практически вплотную подошёл к окопу диверсантов и забросил туда гранату.

В феврале стало известно о ещё одном подвиге российских бойцов. Рядовой Илимдар Сеитхалилов эвакуировал с поля боя на автомобиле около 100 раненых военных всего в течение 10 дней. Военнослужащий всё это время практически не спал и не отдыхал. Боец также обеспечивал ротацию штурмовых групп и подвоз боеприпасов к позициям российских войск. Рядовому неоднократно удавалось уворачиваться от ударов украинских дронов и скрывать машину от артобстрелов.

В сентябре 2023 года стало известно о подвиге российского военного, который в ходе боёв на авдеевском направлении спас сослуживцев. Военный закрыл товарищей своим телом от взрыва гранаты. Боец остался жив, но получил тяжёлые ранения.