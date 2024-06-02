Прага, 2 июня, 2024, 20:32 — ИА Регнум. При ударе молнии в городе Либерец на севере Чехии пострадали 15 человек, сообщила на своей странице в Х (бывший Twitter) полиция республики.

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«Во дворцовом парке Либерец во Вратиславице при ударе молнии в землю ранения получили 15 человек», — говорилось в сообщении.

По информации чешского агентства ČTK, среди пострадавших пятеро детей. Одного из них на вертолёте доставили в больницу. Ещё четырёх ребят и восемь взрослых отвезли на автомобилях. Нескольким пострадавшим потребовались реанимационные мероприятия.

Молния ударила в одно из деревьев, после чего вонзилась в землю, отметило издание.

Вацлав Ржичарж, пресс-секретарь больницы в Либереце, сообщил чешскому телевидению, что все пациенты, поступившие в больницу, находятся в сознании. Он заверил, что ожоги никто из них не получил.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая пожилой житель Балашихи погиб от удара молнии, когда шёл по улице с зонтом во время грозы. В СК РФ сообщали, что прохожие обнаружили тело 63-летнего мужчины на шоссе Энтузиастов с ожогами и электрометками.

10 февраля от удара молнии скончался 35-летний футболист индонезийского клуба «Персикас Субанг» Септиан Рахарджа. По информации источника, трагедия произошла днём 10 февраля на стадионе «Силиванги». После удара молнии пострадавшего доставили в городскую больницу, где он скончался от полученных травм.

12 декабря 2023 года 21-летний футболист бразильской любительской команды «Униау Жапиренсе» Кайо Энрике де Лима Гонсалвеш погиб после удара молнии во время матча на стадионе в Санту-Антониу-да-Платина. Тогда в результате инцидента пострадали ещё шесть игроков, которых госпитализировали с ожогами.