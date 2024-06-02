Ухта, Коми, 2 июня, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Спасатели в ходе тушения пожара на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Коми локализовали возгорание, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

МЧС Республики Коми

«В 19:30 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник ГУ МЧС по Республике Коми Алексей Пархомович, сообщение о пожаре на НПЗ поступило в 10:32 мск. Ему присвоили четвертый, повышенный ранг сложности. Для тушения пожара привлекли 129 человек и 35 единиц техники.

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