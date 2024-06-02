Ухта, Коми, 2 июня, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Два человека погибли при возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Коми, ещё один находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Ростехнадзора.

официальный телеграм-канал Ростехнадзора

«В резервуарном парке <…> 2 июня 2024 года при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Пострадали работники подрядной организации ООО «Центр-Тест». Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Печорское управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин аварии, сформирована комиссия.

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Как передавало ИА Регнум, 2 июня в четырёх километрах от Ухты на НПЗ вспыхнул пожар. В МЧС сообщили о возгорании в резервуарном парке, в результате чего пострадали три сотрудника предприятия. На заводе уточнили, что возгорание произошло на выведенном из эксплуатации резервуаре.

Telegram-канал «112» сообщил, что погибли два человека и ещё четверо попали в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил, что пожар на НПЗ в Ухте не связан с атакой беспилотников, он произошёл из-за нарушений техники безопасности. Уйба уточнил, что пожар вспыхнул в резервуаре с мазутом при проведении подрядной организацией плановых технических работ на НПЗ.