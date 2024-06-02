Мале, 2 июня, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу запретил въезд в страну по израильским паспортам, сообщила 2 июня пресс-служба главы государства.

presidency. gov. mv Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу

«Президент Мохамед Муиззу, следуя рекомендации кабинета министров, решил ввести запрет на использование израильских паспортов», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что решение правительства предполагает внесение поправок в законодательство, запрещающих владельцам израильских паспортов въезжать в страну. Кроме того, кабмин поручил создать комитет по надзору за исполнением ограничений.

Помимо этого, Муиззу поручил назначить спецпосланника, чтобы он определил потребности палестинцев и организовал сбор средств на оказание им помощи при поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Также на Мальдивах проведут митинг солидарности с Палестиной в знак демонстрации поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, ЮАР в декабре 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск к Израилю, обвинив его в геноциде из-за ведения войны в секторе Газа. В январе 2024 аналогичный иск подала и Никарагуа. 2 июня президент Чили Габриэль Бори объявил, что республика присоединится к иску ЮАР.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ноябре 2023 года заявил, что Израиль в ходе боёв с палестинским движением ХАМАС, напавшим на израильскую территорию 7 октября, оккупировал сектор Газа, а потому не обладает правом на самооборону. Он отметил, что военные имеют право воевать с террористами, а не с мирными жителями.