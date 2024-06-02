Днепропетровск, Украина, 2 июня, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Объект инфраструктуры получил повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области. Об этом 2 июня сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Повреждён инфраструктурный объект», — написал он.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе 2 июня семь раз объявлялась воздушная тревога.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по целям в Днепропетровской области.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ сообщили о взрыве 2 июня в Одессе. ВВС Украины при этом заявили, что в направлении Одессы было зафиксировано движение «скоростной цели». По словам очевидцев, на месте прилёта поднялся дым. Минобороны России при этом не сообщало об ударах по объектам в Одесской области.

Утром 2 июня глава назначенной киевским режимом городской администрации Херсона Роман Мрочко сообщил о взрывах городе. В украинском командовании заявили о ракетном ударе.