Москва, 2 июня, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников в небе над Белгородской областью. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что с 16:50 до 17:50 мск российские военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, в период с 16:05 до 16:20 мск российские средства ПВО перехватили противокорабельную ракету «Нептун» и три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью.

Утром 2 июня средства ПВО сбили снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» над территорией Белгородской области. Попытку террористической атаки киевский режим предпринял около 09:40 мск.

Губернатор Вячеслав Гладков утром 2 июня проинформировал, что над регионом сбили несколько воздушных целей. Он также сообщил об обстреле со стороны ВСУ, в результате которого ранены шесть человек, и о гибели главы Корочанского района в результате детонации боеприпаса.