Москва, 2 июня, 2024, 19:03 — ИА Регнум. В рамках первого модуля кадровой программы «Время героев» 83 участника первого потока отправились на борту атомного ледокола «50 лет Победы» к Северному полюсу. Об этом сообщили в пресс-службе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

РИА Новости/Кирилл Зыков

Отмечается, что ледокол с военнослужащими пройдёт по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца Иосифа — Мурманск. На борту для участников подготовили образовательную и культурную программы.

«Наша задача — дать участникам как базовые знания по разным направлениям, с которыми они могут столкнуться в гражданской жизни, так и лидерские, управленческие компетенции. Знания лучше всего усваиваются, когда их можно, во-первых, применить на практике, во-вторых, когда они связаны с сильными эмоциями. Я уверен, те, кто дойдет до Северного полюса и вернётся обратно, запомнят это на всю жизнь», — отметил ректор академии Алексей Комиссаров.

По словам участника Константина, в рамках обучения военнослужащие каждый день получают новый опыт и в знаниях, и в общении, и практический опыт взаимодействия.

«Первое впечатление произвели, конечно, те ребята, с которыми мы прошли на программу. Смотришь на этих в прямом смысле слова героев и понимаешь, что они сильные, мужественные и действительно элита страны. И когда приходит осознание, что ты среди них, начинаешь собою гордиться. В качестве спикеров к нам приходят первые лица страны. С ними можно общаться, задавать вопросы. В программе любой найдёт что-то, что пригодится в дальнейшей деятельности», — добавила участница Александра.

Отмечается, что участниками программы «Время героев» стали военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе специальной военной операции (СВО), обладающие управленческим опытом и потенциалом.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Обучение первого потока кадровой программы «Время героев» стартовало 27 мая. Для 83 обучающихся предусмотрено четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. В первом из них участники изучат структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе.

30 мая два участника кадровой программы получили Медали «Золотая Звезда» Героя России. Кавалер трёх орденов Мужества капитан Николай Соколов получил награду из рук президента России Владимира Путина на торжественной церемонии вручения в Кремле. Юрию Абаеву награду вручили в Мастерской управления «Сенеж».