Лондон, 2 июня, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Слова президента Франции Эммануэля Макрона об ударах по российским военным объектам можно трактовать как позволение бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщило Би-би-си со ссылкой на украинского офицера военной авиации.

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Отмечается, что власти Франции разрешили ВСУ использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow/Scalp для ударов по аэродромам.

По словам источника, Киев таким образом получил возможность атаковать курские и белгородские аэродромы с использованием дальнобойных ракет. Дальность их действия может составлять 250 км.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая Макрон заявил, что необходимо позволить Украине нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых атакуют Украину. Он добавил, что Киев не должен иметь права поражать другие цели в России — это гражданские или другие военные объекты.

31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешат использовать украинцам в харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов.

Президент России Владимир Путин напомнил, что нанесение ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности невозможно без космических средств разведки, а следовательно, без участия высококвалифицированных специалистов НАТО. Глава государства отметил, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных действий.