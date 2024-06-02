Лондон, 2 июня, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Медиамагнат 93-летний Руперт Мёрдок женился на бывшей тёще российского бизнесмена Романа Абрамовича 67-летней Елене Жуковой, сообщил 2 июня британский таблоид Daily Mail.

News Corp

«93-летний Руперт Мердок женился на 67-летней Елене Жуковой», — сообщил таблоид.

Свадьбу сыграли 1 июня в поместье в Лос-Анджелесе. На мероприятии присутствовали высокопоставленные гости, в том числе владелец New England Patriots Роберт Крафт и глава News Corp Роберт Томпсон.

Основатель News Corp, чьё состояние оценивается в 16 миллиардов фунтов стерлингов (около 1,8 трлн рублей) объявил о помолвке с Жуковой в марте 2024 года. Они состоят в отношениях с лета 2023 года. Пара сблизилась во время круиза по Средиземному морю в августе прошлого года.

Этот брак стал для Мёрдока пятым. От первых трёх браков у него остались шестеро детей. Четвёртая жена Мёрдока, модель и актриса Джерри Холл подала на развод в июле 2022 года. В качестве причины для развода она назвала непримиримые разногласия с супругом.

Елена Жукова ранее была замужем за бизнесменом Александром Жуковым. Она прожила в США более 30 лет после того, как покинула Россию в 1991 году. Работала в медицинском исследовательском подразделении Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Дочь Елены Даша Жукова была замужем за российским бизнесменом и бывшим владельцем футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем.

Как сообщало ИА Регнум, Дарья Жукова десять лет прожила в браке с Романом Абрамовичем и за это время у них родилось двое детей. Об их разводе стало известно в 2017 году. В октябре 2019 года стало известно, что дизайнер, основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба состоялась в Париже. На церемонии бракосочетания присутствовали только их родные и близкие.