Москва, 2 июня, 2024, 18:42 — ИА Регнум. В столичном районе Марфино задержали нетрезвую женщину, которая бросила своего ребёнка ночью в коляске на улице. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

кадр из видео

В ночь на 2 июня в полицию обратилась жительница одного из домов по улице Милашенкова и рассказала, что во дворе дома некая женщина оставила коляску с маленьким мальчиком. Прибывшим на место полицейским она сообщила, что молодая мать вела себя странно, передвигалась неуверенно, чуть не перевернула коляску. После этого, по словам очевидицы, та села в автомобиль и уехала в неизвестном направлении без ребёнка.

Машину, на которой уехала женщина, оперативники нашли в районе Марфино. Сама женщина не смогла внятно объяснить свои действия, отметила Волк.

«В сопровождении бабушки мальчик 2022 года рождения передан в медицинское учреждение», — добавила представитель МВД.

В отношении задержанной составили протоколы по статьям 12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и 12.3. КоАП РФ (управление транспортном средством без необходимых документов).

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Полиция начала проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня стало известно, что в Приморском крае пассажирка такси оставила в машине полугодовалого ребёнка и скрылась. Полиция установила, что услугами таксомоторной компании воспользовалась 37-летняя женщина. В районе улицы Пограничной она попросила остановить машину, вышла из автомобиля и пообещала вернуться через десять минут, а сама скрылась в лесу. Инспекторы патрульно-постовой службы разыскали женщину в лесном массиве. Её доставили в отдел полиции для разбирательства. Ребёнка поместили в дом малютки.

15 мая сотрудник полиции в Краснодаре нашли женщину, которая бросила свою трёхлетнюю дочь в одном из супермаркетов. Ведомство уточнило, что безработная женщина, оставив дочь в магазине, села в автобус и доехала на нём до Кропоткина, где села в проходящий поезд. Женщине 36 лет, она приехала в Краснодар из Сургута. По слова матери, ребёнка она оставила потому, что не было денег.