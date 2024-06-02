Санкт-Петербург, 2 июня, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Прокуратура Выборгского района в Санкт-Петербурге поставила на контроль ход доследственной проверки, которую проводят по факту избиения 35-летней многодетной матери, жительницы города, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Бобылев/ТАСС

По информации следствия, женщину избили в Шуваловском парке и заставили выпить жидкость для розжига. Сотрудники скорой помощи доставили потерпевшую в больницу с ожогом пищевода.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

В парке, по информации телеканала «78.ru», женщина оказалась в районе трёх часов ночи. Что привело туда мать троих детей, не уточняется. В социальных сетях потерпевшую называют мошенницей. Якобы она снимает посуточно квартиры, а затем сдаёт их на длительный срок по фальшивым документам.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая стало известно, что в Санкт-Петербурге участница третьего сезона шоу «Пацанки» Александра Петрова избила молотком шумного соседа. Инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома. Участницу реалити-шоу не устраивал шум, который создавала собравшаяся у подъезда дома компания. Предварительно, между одним из мужчин и Петровой завязался конфликт. По данным источника, после случившегося правоохранители допросили Александру Петрову и отпустили.

7 мая появилась информация, что в красноярском пансионате «Ветеран» соседки избили 89-летнюю пенсионерку, которая является ребёнком Великой Отечественной войны (ВОВ). Родственник потерпевшей рассказал журналистам, что пожилую женщину избили за то, что она хотела посмотреть по телевизору пасхальное богослужение. Мужчина отметил, что никто из сотрудников оздоровительного учреждения не пришёл на помощь пенсионерке, когда она кричала.