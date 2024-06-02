Вашингтон, 2 июня, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что готов к тюремному сроку, если судья примет такое решение по делу о фальсификации деловой документации.

ТАСС/EPA/DOUG MILLS / POOL Staff Дональд Трамп

«Я с этим соглашусь», — сказал он, добавив, что допускает возможность подобного развития событий.

По мнению Трампа, суд над ним создаёт угрозу социального напряжения и может стать переломным моментом для американцев.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты $130 тысяч бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Экс-главе Белого дома грозит 136 лет лишения свободы.

Почти половина американцев поддержала решение суда присяжных по делу Трампа, назвав его оправданным, свидетельствуют результаты опроса социологической компании YouGov, проведённого 31 мая.

Сам Трамп назвал себя политзаключённым, но он отметил, что никогда не сдастся. Он добавил, что оспорит обвинительный приговор. Политик также напомнил, что его предвыборный штаб предлагает всем желающим помочь ему в победе на выборах, сделав денежные пожертвования.

Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность в том, что вердикт в отношении экс-президента подорвал уверенность в правовой системе США. Он считает, что теперь все находятся в зоне риска, поскольку в стране начали привлекать к уголовной ответственности за такие пустяки.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в США фактически идёт устранение политических соперников.