Вашингтон, 2 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны и не стремится к конфликту с Россией, заявил 2 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телекомпании ABC.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Президент заявил, что не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны», — заявил он.

По словам Кирби, США не стремятся к конфликту с Россией и другими ядерными державами. При этом он вновь заявил, что Вашингтон позволил Киеву наносить удары по объектам на территории России.

Как сообщало ИА Регнум, ряд западных официальных лиц выступили за то, чтобы снять действующие ограничения для Киева на удары по России. В их число вошли Италия, Польша, Дания, Швеция и Норвегия.

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик 2 июня выразил уверенность, что у России стабильная система обороны и ни одна из ракет не достигнет цели.

Президент России Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных заявлений. МИД России также отмечал, что НАТО придётся отвечать за удары Украины по России.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 мая предупредил страны НАТО, что в случае участия в ударах по России они получат ответ разрушительной силы.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что логика действий США заключается в постепенном увеличении градуса эскалации. Эксперт не исключил, что последуют новые удары по объектам в глубине территории России, поскольку это укладывается в американскую стратегию постепенной эскалации и логику истощения России руками Украины.