Санкт-Петербург, 2 июня, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Западные санкции против России в том числе бьют по вводившим их странам. Об этом 2 июня рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Иван Шилов, ИА Регнум

По словам главы ассоциации, которые привели «Известия», Италия болезненно ощущает на себе санкции против России, а российско-итальянский товарооборот резко снизился с 30 млрд евро до 9 млрд евро. При этом экспорт из Италии снизился на 36%, а импорт из России упал на 70-80%, отметил Торрембини.

«Экономика Италии в результате антироссийских санкций потеряла, таким образом, порядка 10-15 миллиардов евро», — заявил он.

Торрембини добавил, что это стало чувствительным ударом для экономки Италии, в которой также произошло ощутимое сокращение рабочих мест.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи заявил, что Россию необходимо вернуть в европейскую семью. Он подчеркнул, что антироссийские санкции наносят ущерб самой Италии, для которой сотрудничество с Россией — необходимость.

Издание Politico написало 14 мая, что Венгрия не станет поддерживать новые антироссийские санкции, способные негативно повлиять на энергетику Евросоюза. Отмечалось, что Будапешт считает опасными любые санкционные ограничения, ограничивающие конкурентоспособность Европы в энергетическом секторе и стимулирующие рост цен.

Президент России Владимир Путин 17 мая отметил, что антироссийские санкции наносят ущерб всей мировой экономике. Глава государства подчеркнул, что санкции против третьих стран выходят за рамки здравого смысла.