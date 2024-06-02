Одесса, Украина, 2 июня, 2024, 18:38 — ИА Регнум. В Одесской области зафиксировали попытку диверсии на железной дороге, сообщило 2 июня украинское издание «Страна. ua».

РИА Новости/Наталья Селиверстова

«Сотрудниками железнодорожной станции Одесса — Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельс», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Отмечалось, что инцидент произошел 31 мая в 8:00 по московскому времени. Местное управление Службы безопасности Украины возбудило уголовное дело по статье «диверсия». Личности злоумышленников не установили, добавило издание.

По данным украинских СМИ, в последнее время на юге страны стали фиксировать случаи поджогов релейных шкафов. Подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях. 28 мая в Николаевской области поджог совершили на железнодорожном перегоне возле станции Вознесенск-Александровка. По информации СМИ, пожар потушили через 20 минут после поджога, ведётся розыск правонарушителей.

14 апреля сообщалось, что в Одесской области неизвестные подожгли подстанции, в результате три населённых пункта остались без света. В публикациях украинских СМИ отмечалось, что поджигателя преследовали, но догнать не сумели. 10 апреля появилась информация о повреждении логистической инфраструктуры в Одессе. СМИ Украины сообщали о прилётах по порту Черноморска (бывший Ильичевск) и по железнодорожному мосту в Одессе. Официального подтверждения не поступало.