Москва, 2 июня, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны перехватили противокорабельную ракету «Нептун» и три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны.

РИА Новости

Отмечается, что с 16:05 до 16:20 мск российские военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением противокорабельной ракеты «Нептун» и дронов самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО одна ПКР «Нептун» и три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 2 июня средства ПВО сбили снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» над территорией Белгородской области. Попытку террористической атаки киевский режим предпринял около 09:40 мск.

Вечером 1 июня в Белгородской области средства противовоздушной обороны сбили противокорабельную ракету «Нептун» и два беспилотника ВСУ.

В ночь с 31 мая на 1 июня в небе над Белгородом во время действия сигнала ракетной опасности прозвучала серия взрывов. Позднее губернатор Гладков проинформировал, что система ПВО уничтожила на подлёте к городу несколько воздушных целей.