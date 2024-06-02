Киев, 2 июня, 2024, 17:36 — ИА Регнум. В одном из украинских городов повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщили Военно-морские силы Украины в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что вследствие удара повреждена портовая инфраструктура. В каком именно порту это произошло, не уточняется.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по целям на контролируемой киевским режимом территории, в том числе по объектам портовой инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар по порту города Южный в Одесской области. Он отметил, что в Южном готовили безэкипажные плавсредства. Кроме того, там была зафиксирована работа систем HIMARS дальнобойными ракетами.

1 июня мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что на территории города прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. При этом Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам в Николаеве.