Москва, 2 июня, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Китай — это якобы инструмент президента России Владимира Путина. Причиной критики со стороны главаря киевского режима стал отказ Пекина от посещения «мирной» конференции по Украине в Швейцарии.

Максим Блинов /РИА Новости

Как отметил Джабаров, в этом случае ему хочется задать вопрос утратившему легитимность Зеленскому о том, не является ли сам он инструментом США и западных государств в их попытке уничтожить Россию.

«Ответ на поверхности: является. Не только инструментом, но и марионеткой, готовой пожертвовать своим народом во исполнение задач «Вашингтонского обкома» по нанесению России стратегического поражения», — написал он 2 июня в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 июня Зеленский на полях конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре обвинил Китай в сотрудничестве с Россией с целью срыва «мирного» саммита в Швейцарии. Глава киевского режима также заявил о якобы наличии неких разведданных о том, что «некоторые элементы оружия» попали на российский рынок через Китай. В числе прочего Зеленский назвал Китай «инструментом в руках Путина».

Британский эксперт Александр Меркурис 1 июня рассказал, что в Киеве и западных странах наблюдается нарастание паники после освобождения Вооружёнными силами России Авдеевки, в окружении главы киевского режима доходящей до уровня откровенной истерии. По его словам, в данный момент все страны Запада в той или иной степени испытывают страх из-за выросших возможностей России, которую они считали ослабленной.

До этого Александр Меркурис заявил, что Зеленский в последнее время начал вести себя всё более неустойчиво и эмоционально, а его окружение замечает у лидера киевского режима признаки сумасшествия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая отметил, что Зеленский в последнее время делает много заявлений, скатываясь в истерику. По мнению представителя Кремля, это связано с тяжёлым положением ВСУ на фронте.