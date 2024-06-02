Москва, 2 июня, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Маленькая девочка, выпавшая 2 июня из окна на улице Реутовской в Москве, погибла, сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.

Прокуратуры г. Москвы

Девочка 2021 года рождения выпала из квартиры жилого дома.

«С места происшествия она была госпитализирована в одну из столичных больниц. Однако, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась от полученных повреждений», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Силовики проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Они допрашивают родителей и очевидцев трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Москвы 2 июня заявила о проверке, которую ведомство начало по факту падения трёхлетней девочки из окна на улице Реутовской. Ребёнок в квартире на девятом этаже опёрся на москитную сетку, которая выпала из окна вместе с девочкой. Она осталась жива, ребёнка госпитализировали.

В Москве в конце апреля из окон в разных домах выпали два мальчика трёх лет. Один из детей, мать которого ненадолго вышла из комнаты, упал с 12-го этажа на Новочеркасском бульваре. Второй мальчик упал, опёршись на москитную сетку в 4-м квартале Капотни. Мать в это время ходила в магазин.

Руководитель Академии безопасности семейный психолог Ольга Бочкова в интервью ИА Регнум призвала родителей маленьких детей устанавливать на окна специальные ограничители. Это касается детей до восьми лет. Не стоит полагаться на обещания маленького ребёнка о том, что он не будет забираться на подоконник.

В оконную ручку можно установить замок, позволяющий открывать раму только ключом, который важно спрятать от ребёнка. Есть и другие варианты, например, устройства с небольшими тросами, заглушками для ручек, замки-блокираторы, съёмные оконные ручки. Блокиратор на окна — это предмет первой необходимости, как ремень безопасности в машине, подчеркнула Бочкова.

Москитная или любая другая сетка может не выдержать вес ребёнка, если он облокотится на неё. Эксперт посоветовала отодвинуть мебель подальше от окна, чтобы ребёнок не смог забраться на подоконник. И в целом важно не оставлять ребёнка в комнате без присмотра, подчеркнула психолог.