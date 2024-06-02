Вашингтон, 2 июня, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Бывший американский президент Дональд Трамп зарегистрировался в китайской соцсети TikTok и 1 июня выложил в аккаунте первый ролик. Видео сняли во время боя турнира Ultimate Fighting Championship (UFC) в Нью-Джерси.

кадр из видео Бывший американский президент Дональд Трамп и гендиректор UFC Дэйна Уайт

«Президент теперь в TikTok», — сказал гендиректор UFC Дэйна Уайт.

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Трамп заявил, что для него это большая честь. В ролик также включили кадры, как он присутствует в зале и приветствует сторонников. В качестве музыкального сопровождения использовали композицию American Bad Ass Кида Рока.

Ролик набрал за 10 часов 26,4 млн просмотров, «лайки» поставили 1,4 млн пользователей. Под роликом накопилось порядка 52 тыс. комментариев. На аккаунт бывшего американского лидера подписались 1,4 млн пользователей.

Избирательный штаб действующего президента США Джо Байдена зарегистрировался в TikTok в феврале. У него в этой соцсети 335 тыс. подписчиков, ролики в общей сложности набрали 4,5 млн «лайков».

Как сообщало ИА Регнум, 18 членов Конгресса США призывали Байдена удалить аккаунт в TikTok. Политики направили главе государства открытое письмо, напомнив, как он ранее неоднократно заявлял, что эта соцсеть несёт угрозу национальной безопасности страны.

Трамп также заявлял, что TikTok является угрозой для безопасности США. В августе 2020 года он, будучи президентом, пообещал запретить использование этой площадки на территории страны.

В апреле 2024 года Байден подписал закон, по которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев, чтобы продать площадку. Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал это грабежом и подрывом конкурентноспособных компаний.