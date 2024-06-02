Москва, 2 июня, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Министры стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Казахстан и Оман) продлили действующие в 2024 году квоты по добыче нефти на весь 2025 год. Такое решение приняли на заседании 2 июня.

Егор Алеев/ТАСС

«Продлить уровень общей добычи нефти для стран ― участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК <…> начиная с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года», — говорится в коммюнике по итогам заседания всех глав альянса.

Отмечается, что общую квоту стран на следующий год повысили. Так, ранее разрешённый уровень добычи нефти всех участников ОПЕК+ составлял 39,425 млн баррелей в сутки. В этом объёме не учтены возможные дополнительные ограничения восемью странами: Алжиром, Кувейтом, Ираком, Саудовской Аравией, ОАЭ, Россия, Казахстаном и Оманом.

«Требуемый уровень добычи для ОАЭ был повышен на 300 тыс. баррелей в сутки», ― сообщили в альянсе.

При этом некоторые страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, продлили срок действия добровольных сокращений добычи нефти в объёме 1,66 млн б/с на весь 2025 год.

Следующее заседание министров ОПЕК+ назначено на 1 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, Саудовская Аравия 3 марта приняла решение о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи нефти на второй квартал 2024 года. Как уточнили в минэнерго королевства, такое решение Эр-Рияд принял по согласованию с некоторыми странами — участницами ОПЕК+. Таким образом, до конца июня 2024 года добыча в королевстве составит примерно 9 млн баррелей в сутки.

Ранее аналогичное решение принял и Кувейт. Министр нефти страны Имад аль-Атики уточнил что, сокращение добычи нефти в стране продлят до конца второго квартала 2024 года. Кувейт стал первой страной из ОПЕК+, которая решила продлить меры по сокращению нефтедобычи.

Кроме того, 3 марта вице-премьер Александр Новак также сообщил, что Россия в координации с некоторыми странами ОПЕК+ во втором квартале 2024 года сократит добычу и поставки нефти на 471 тыс. баррелей в сутки.

Планировалось, что в апреле сокращение добычи нефти составит 350 тыс. баррелей в сутки, экспорт — 121 тыс. баррелей в сутки. В мае показатели должны были составить 400 тыс. баррелей и 71 тыс. баррелей соответственно, а в июне сокращение добычи составит 471 тыс. баррелей в сутки, уточнил Новак.

Президент России Владимир Путин 12 мая указал на пользу для Росси от партнёрства с ОПЕК+. Он отметил, что сотрудничество в рамках неофициального формата Организации стран — экспортёров нефти позволяет удержать цены на нефть и обеспечить доходы бюджета.