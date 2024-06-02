Брюссель, 2 июня, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Более 80% кандидатов в Европарламент выступают против принятия Украины в Евросоюз, если она не сможет соблюсти все условия, сообщило финское издание Yle.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным опроса издания, только 17% кандидатов согласились, что Украину можно принять в Евросоюз, даже если она не соответствует всем предъявленным требованиям. Отмечается, что большинство выступивших за принятие страны в союз представляют консервативные партии.

Издание отмечает, что переговоры по этому вопросу могут начаться 25 июня, если удастся убедить Венгрию, которая сдержанно относится к вопросу принятия Украины в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая Венгрия заблокировала договорённость стран ЕС, которая позволила бы начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Отмечается, что Будапешт объясняет своё решение необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине.

21 мая Politico со ссылкой на источники сообщил, что ЕС намерен 25 июня начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии. Ранее Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Кишинёвом и Киевом о членстве в Евросоюзе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года заявлял, что Украина станет для Евросоюза грузом, который не удастся поднять. По словам представителя Кремля, принятие в ЕС такой страны, как Украина, вне зависимости от её территориальных проблем, просто подорвёт всю систему Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тогда же утверждал, что ЕС совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Он подчеркнул, что Будапешт этого не допустит и будет добиваться снятия этого вопроса с повестки. Венгерский премьер отметил, что Украина не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении, а планы ЕС продиктованы лишь краткосрочными соображениями и появление этой страны в составе союза может его просто разрушить.