Берлин, 2 июня, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Саудовская Аравия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, так как там не будет представителей России. Об этом 2 июня сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации агентства, глава киевского режима Владимир Зеленский хотел посетить Саудовскую Аравию 1 июня. Он планировал заручиться поддержкой Эр-Рияда на предстоящем саммите.

Отмечается, что теперь его визит в Саудовскую Аравию отложен и может состояться уже только после конференции.

Как передавало ИА Регнум, Китай не будет участвовать в инициированной Киевом конференции в Швейцарии, заявила 31 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она уточнила, что отказ связан с тем, что повестка мероприятия расходится с требованиями Пекина об участии и России, и Украины.

Так называемый «мирный саммит» по Украине состоится в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Берн по просьбе Киева пригласил на мероприятие свыше 160 делегаций, однако не пригласил Россию.

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая отметил, что отказ ряда лидеров государств Глобального Юга от участия в конференции в Швейцарии свидетельствует о провале изначального замысла Зеленского. Он подчеркнул, что, по последним данным, на саммит собираются приехать представители лишь 70 из 160 приглашённых стран, большая часть из которых направит туда только наблюдателей невысокого ранга.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом, поскольку организаторы заявляют, что без Москвы ничего не решить, и при этом российских представителей не приглашают, одновременно обвиняя РФ в отказе от переговоров.