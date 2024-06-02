Сингапур, 2 июня, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Китай и Россию в якобы имевших место попытках сорвать «мирную» конференцию по Украине в Швейцарии.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«К сожалению, есть попытки сорвать саммит», — пожаловался он на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Зеленский, срок полномочий которого официально истёк 20 мая, заявил, что Китай работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит. По его мнению, Россия якобы оказывает давление на Китай и другие государства, включая страны Глобального Юга, чтобы они отказались от участия в конференции по Украине. Так, по словам Зеленского, Китай, который отказался от участия в форуме, якобы стал инструментом в руках российского руководства.

Глава киевского режима также рассказал, как Украина восприняла отказ Китая от участия в швейцарском саммите. Он заявил, что Украина без позитива отнеслась к решению Китая. Зеленский при этом счёл поддержку Москвы стратегической ошибкой Пекина.

Как сообщало ИА Регнум, саммит по Украине состоится 15–16 июня в Швейцарии. На конференцию пригласили 160 делегаций, однако не позвали Россию.

Китай, как стало известно 31 мая, отказался от участия в конференции в Швейцарии. По данным агентства Reuters, которое сослалось на четыре информированных источника, в том числе в МИД КНР, Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены условия для участия его представителей. Так КНР выступал за проведение саммита с участием и России, и Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 мая заявил, что российская сторона разделяет подход Китая к урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля напомнил, что Китай изначально заявлял о бесперспективности таких форматов переговоров без участия России.

Президент России Владимир Путин назвал предстоящую конференцию по Украине паноптикумом. Глава государства напомнил, что организаторы сами заявляют, что в этом вопросе ничего не решить без Москвы, не приглашают российских представителей и при этом обвиняют Россию в отказе от переговоров.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ лидеров стран Глобального Юга от участия в «мирном» саммите по Украине говорит о провале изначального замысла главы Зеленского. Он уточнил, что принять участие в мероприятии решили представители только 70 государств, большая часть из которых направит наблюдателей невысокого ранга.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 5 мая заявил, что Россия не будет участвовать в «мирном» саммите и других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую «формулу мира» Зеленского. По словам дипломата, этот саммит является попыткой сформулировать ультиматум для России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 25 мая назвала «мирный» саммит в Швейцарии очередным надувательством со стороны США. Она напомнила в этой связи, что Россия, в отличие от Киева, не отказывалась от мирных переговоров по Украине.